Un corteo dei bersaglieri in centro. Ricordando i giorni della Liberazione

Sul filo della storia seguendo i passi di chi contribuì alla liberazione della città. Lunedì 22 luglio alle ore 21.15 i tifernati hanno un appuntamento con il passato: si celebra la lotta di liberazione dal nazifascismo che esattamente 80 anni fa, poco meno di un anno prima che nel resto del Paese, aprì una stagione di rinascita che ha portato fino ai giorni nostri, dopo periodi drammatici, costati la vita a tantissimi concittadini. Per una sera, al fianco dei bersaglieri, della banda comunale, delle associazioni combattentistiche e partigiane si potrà ripercorrere il tragitto che il contingente militare britannico e indiano coprì entrando a Città di Castello nella tarda mattinata del 22 luglio 1944. "Avremo la possibilità di rispecchiarci negli ideali e nella dignità che in quell’epoca animavano tanti cittadini e tanti partigiani e che oggi abbiamo il dovere di onorare, difendendoli e rafforzandoli per farne ancora una volta basi salde del nostro agire quotidiano". E’ il messaggio che il sindaco Luca Secondi, insieme al presidente del consiglio Luciano Bacchetta e all’assessore Michela Botteghi lanciano in vista dell’anniversario degli 80 anni dalla Liberazione di Città di Castello dall’occupazione nazifascista, invitando la cittadinanza a partecipare alla festa promossa per la serata di lunedì 22 luglio. Il corteo partirà alle ore 21.15 da Largo 22 luglio, a Porta Santa Maria, subito dopo la deposizione da parte delle autorità istituzionali di una corona sotto la targa affissa sulla facciata del monumento all’ingresso di corso Vittorio Emanuele.

La Fanfara dei Bersaglieri di Gubbio guiderà la sfilata lungo la direttrice principale del centro storico, alternando il passo di corsa alla camminata, il corteo istituzionale, che avrà in testa il gonfalone del Comune e sarà composto dalle autorità civili, militari, religiose e dalle associazioni combattentistiche e partigiane, sarà preceduto dalla Filarmonica Giacomo Puccini, che eseguirà alcuni brani, accompagnando il trasferimento dietro la Fanfara dei Bersaglieri fino al palazzo del Comune. L’itinerario prevede tappe lungo corso Vittorio Emanuele, all’altezza di via Luca Signorelli e via Marconi, in piazza Matteotti, in corso Cavour e, infine, in piazza Gabriotti. Il sindaco Luca Secondi e i rappresentanti istituzionali presenti saluteranno la cittadinanza ricordando i motivi salienti della celebrazione. La serata del 22 sarà l’evento simbolo di un calendario di appuntamenti pensato per diffondere la conoscenza della storia proprio alle nuove generazioni lungo tutto il 2024 e attualizzare il messaggio di pace e democrazia.