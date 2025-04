Un concerto per sostenere il Centro Speranza di Fratta

La città di Deruta ancora una volta a sostegno del Centro Speranza di Fratta Todina. Lo farà stasera con il concerto dell’Orchestra sinfonica dell’Università di Ulm (Germania) previsto, alle 21, nella chiesa di San Francesco in piazza dei Consoli. L’evento, chiamato a “saldare“ il clima delle festività pasquali con la ricorrenza del 25 aprile, vedrà l’incasso destinato alla struttura riabilitativa della media valle del Tevere accreditata che si prende cura di bambini e adulti con disabilità complessa per promuovere la loro vita. "Abbiamo inteso dare un senso concreto – sottolinea il sindaco Michele Toniaccini – alla dottrina cristiana che pervade queste giornate e che verranno allietate da una proposta musicale così importante manifestando la vicinanza della comunità di Deruta ai più fragili". L’Orchestra dell’Università di Ulm, formata da studenti, docenti e personale della stessa Università, si compone di oltre 80 musicisti che si alternano nelle varie produzioni concertistiche e si esibisce regolarmente spaziando dalle grandi sinfonie e concerti solistici storici sino alla musica contemporanea, rappresentando una fondamentale offerta culturale da oltre mezzo secolo. Il concerto darà continuità al clima di festa che vede in questi giorni i derutesi stringersi al parroco Don Mathy per i suoi venti anni di sacerdozio. Il primo cittadino ha annunciato per il prossimo 4 maggio la presentazione della nuova associazione di volontariato, “Il cielo è blu sopra le nuvole“.

s.f.