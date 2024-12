“Un campo al Trasimeno“. Oggi la presentazione

Sarà presentato oggi alle 16,30 nella Sala Grande di Palazzo della Corgna a Città della Pieve il libro di Fabio Palombaro “Un campo al Trasimeno. Immagine di una terra“. Prenderanno parte all’iniziativa , tra gli altri, il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, e l’assessore alla Cultura di Città della Pieve Luca Marchegiani. Presenterà il libro Gian Paolo Picalarga con un intervento di Stefano Baietti, storico dell’economia all’Università Europea di Roma. L’appuntamento è il primo della rassegna “Come in uno specchio - Percorsi d’Autore multidisciplinari“, un progetto elaborato da Picalarga (in collaborazione con il Comune di Città della Pieve), studioso d’iconologia e storia dell’urbanistica, "per accrescere l’insieme dello scibile e del fruibile attraverso la diffusione e valorizzazione di contributi in campo artistico, letterario, scientifico e teologico meritevoli di attenzione, comprendente anche il coinvolgimento diretto dei rispettivi artefici".