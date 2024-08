“Umbriamo“. Una vetrina delle eccellenze

Perugia Uno spazio commerciale ma anche luogo di promozione dove i viaggiatori italiani e stranieri di ripartenza dall’Umbria possono trovare prodotti di qualità e un servizio che valorizza le eccellenze regionali. E con il servizio e-commerce hanno anche l’opportunità di ordinarli e farli arrivare a casa. “Umbriamo“ è il nuovo negozio promosso da Confagricoltura Umbria, situato nell’area partenze dell’Aeroporto “S. Francesco d’Assisi”, inaugurato alla presenza anche della presidente della regione Umbria Donatella Tesei.

Il negozio offre alle aziende associate la possibilità di esporre e vendere un’ampia gamma di prodotti. Molto soddisfatto dell’iniziativa, non solo vista come una opportunità per i soci di Confagricoltura, il presidente Fabio Rossi. "Di fatto ora c’è una vetrina delle eccellenze, delle peculiarità e dei prodotti tipici dell’Umbria all’uscita, nell’area delle partenze, del nostro aeroporto che sta crescendo nei numeri e con l’obiettivo di raddoppiare anche i 500mila passeggeri ormai raggiunti. Una bella ed efficacie promozione del nostro territorio in uscita, dopo che i passeggeri dello scalo umbro hanno visitato la nostra regione, per creare un legame diretto con i viaggiatori". "Quando ci è stato proposto il progetto - ricorda Tesei – lo abbiamo sostenuto perché noi dobbiamo lasciare a chi arriva e poi riparte dal nostro aeroporto qualcosa di tangibile che parla di Umbria e di territorio viste le tante eccellenze che abbiamo e che costituiscono un fattore attrattivo di grande importanza".