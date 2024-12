UmbriaLibri, il gran finale. Ultima giornata a Terni tra riflessioni e leggerezza

Dallo sguardo ironico, morbido e leggero di Peppone Calabrese a quello più critico, sarcastico e satirico di Federico Palmaroli sullo stato attuale dell’Italia. UmbriaLibri ha offerto letture molteplici con ospiti provenienti non solo dal mondo culturale e letterario ma anche televisivo. Così dalla sua esperienza in Linea Verde, Peppone Calabrese nel libro L’Italia che ho visto. Luoghi, storie e ricette di un paese autentico racconta il nostro Paese tra tradizioni e eccellenze culinarie e non solo. Alessandro Ferrucci ha offerto una visione differente dell’Italia, guardandola con gli occhi degli oltre quattrocento protagonisti del cinema, dello spettacolo, della televisione, dello sport e della letteratura che ha avuto modo di intervistare durante la sua professione di giornalista al giornale Il Fatto Quotidiano. La mattina si è conclusa tra satira e sarcasmo con Federico Palmaroli (Le più belle frasi di Osho) autore del libro Nun fate caso ar disordine.

Il pomeriggio di UmbriaLibri Scritture d’Inverno è proseguito con grandi nomi del mondo letterario e televisivo. Serena Bortone ha presentato A te vicino così dolce (Ed. Rizzoli), mentre Aurelio Picca ha presentato La gloria (Ed. Baldini e Castoldi). Antonio Franchini ha raccontato il suo ultimo libro Il fuoco che ti porti dentro (Ed. Marsilio) e Antonella Boralevi è stata protagonista con L’amore può succedere (Ed. Baldini e Castoldi). Gran finale con l’intervista alla conduttrice Caterina Balivo a cura del direttore artistico di UmbriaLibri Angelo Mellone.