UmbriaLibri, è la giornata finale. Letteratura a spasso nell’acropoli tra stand e incontri da sfogliare

Una città che vive e respira di letteratura, cultura e arte a 360 gradi. Tornata, letteralmente, al centro con un deciso cambio di passo, obiettivi e ambizioni, UmbriaLibri conclude oggi l’edizione 2023 dal titolo “Scritture d’autunno“ che il direttore artistico Angelo Mellone ha immaginato come "una festa culturale, una celebrazione della letteratura attaccata alla vita".

Nella sua nuova collocazione diffusa nell’acropoli, la kermesse voluta dalla Regione e organizzata da Sviluppumbria punta su molteplici punti di forza e di interesse. C’è grande curiosità per il tradizionale focus sull’editoria umbra che ha chiamato a raccolta 37 case editrici della regione, posizionate negli stand lungo Corso Vannucci e nello spazio comune (sempre molto affollato) allestito nell’Area UL365 in piazza Matteotti. Per la prima volta è ospite una casa editrice nazionale, Neri Pozza, nell’ottica di mettere l’editoria locale in relazione con la dimensione nazionale.

E poi ci sono le presentazioni di libri, tantissime e a ingresso libero, tra Morlacchi, Sala dei Notari e Palazzo Graziani. E grazie alla collaborazione con il Comune, ha riaperto i battenti per l’occasione la Loggia dei Lanari per gli incontri degli editori umbri. Quanto agli appuntamenti odierni, UmbriaLibri si apre alle 10.30 a Palazzo Graziani dove Pierpaolo Vettori presenta il libro “L’imperatore delle nuvole" mentre alle 11 alla Sala dei Notari la presentazione è doppia, Mia Canestrini con “Nelle terre dei lupi“ e Federico Quaranta con “I diari del provinciale”. Alle 11.45 si torna a Palazzo Graziani, Sala delle Colonne, con Davide Rondoni in dialogo con Andrea di Consoli per l’incontro “Rispondimi, bellezza“’. Sempre a Palazzo Graziani alle 16 c’è Alberto Riva con “Ultima estate a Roccamare“, alle 16.45 Eleonora Mazzoni con “Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni“, alle 17.30 Roberto Cotroneo con “La Cerimonia dell’addio“. E ancora, alle 18.15 il poeta Franco Arminio sarà alla Sala dei Notari per presentare il suo libro di versi “Sacro minore“. Alle 20 finale con botto al Morlacchi dove Mario Tozzi, geologo e popolare conduttore tv, presenterà in anteprima nazionale, il suo nuovo libro “Fuori dal fango“.

Sofia Coletti