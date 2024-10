UmbriaLibri "Così ampliamo gli orizzonti"

La nuova formula di UmbriaLibri, con la sua collocazione in pieno centro e la mostra-mercato diffusa, piace e convince. Dopo la partenza di venerdì vessata dal maltempo, la manifestazione ha preso il volo con un cartellone di eventi sempre affollati e oggi arriva al gran finale con un’altra giornata zeppa di incontri e nomi di fortissimo richiamo, come lo scrittore di culto Irvine Welsh. Ma accanto alle presentazioni, una delle anime della kermesse resta la mostra-mercato dell’editoria regionale (foto sopra) che per il secondo anno ha lasciato il complesso di San Pietro per approdare nel cuore della città: una quarantina gli editori, dei quali una dozzina con lo stand in Corso Vannucci, gli altri rappresentati nella libreria collettiva nella tensostruttura di piazza Matteotti.

Dalle voci che abbiamo raccolto emerge la soddisfazione per i risultati di questi giorni. "Quello che registriamo tutti noi rispetto alle edizioni a San Pietro – dice Raffaele Marciano di Aguaplano – è il contatto diretto con i tanti turisti che sono a Perugia. Certo – prosegue – sarebbe interessante incrociare i nostri dati estemporanei con quelli di albergatori e Camera di Commercio ma l’impressione che ricaviamo è quella di un rapporto maggiore con il pubblico dei non autoctoni". Insomma rispetto a San Pietro ("una dimensione molto frequentata, confortevole e adeguata ma di fatto legata solo al pubblico perugino"), la presenza sul Corso "è un’opportunità per allargare gli orizzonti". Buone impressioni anche per Fabrizio Bandini della Midgard: "Per noi essere tornati in centro è una scelta giusta, con gli stand in Corso Vannucci: il pubblico c’è, le vendite pure, venerdì abbiamo fatto una presentazione affollatissima. Siamo molti soddisfatti".

Oggi UmbriaLibri si chiude con un programma molto ricco. Gli scrittori umbri presentano i libri all’Ex Borsa Merci, alla Loggia dei Lanari e alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani. Tanti gli ospiti nazionali dopo i successi di ieri pomeriggio a San Francesco al Prato con il sold out, tra gli altri, di Fabio Volo (foto sotto). Stamani alla Galleria Nazionale ci sono Alessandro Sortino con “Il Dio nuovo“ alle 10.45, Marino Bartoletti con “La partita degli dei“ un’ora dopo e Marco Ferrante con “Ritorno in Puglia“ alle 12.15. Boom di eventi nel pomeriggio alla Sala dei Notari: alle 16 Selvaggia Lucarelli dialoga con Angelo Mellone su “L’amore non è un like“, Matteo Nucci presenta alle 17.15 “Sognava i leoni“ e Giulia Caminito “Il male che non c’è“ alle 18. L’evento conclusivo vedrà salire sul palco alle 18.45 lo scrittore scozzese di fama mondiale Irvine Welsh, autore di Trainspotting, che racconterà il suo nuovo romanzo “Resolution“. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sofia Coletti