UmbriaEnsemble celebra. Puccini tra parole e note alla Villa del Boccaglione

Debutto assoluto, stasera alle 21 nella maestosa Villa del Boccaglione, per “Sola, perduta, abbandonata“, omaggio di UmbriaEnsemble a Giacomo Puccini, celebrato nel centenario della morte da un punto di vista inedito e poetico: quello di una giovane donna, Dora che orfana di padre, venne presa in casa da Puccini come cameriera ma che a 20 anni si tolse la vita per un ingiusto stigma sociale. A Doria dà voce Maria Grazia Calandrone (nella foto), poetessa e scrittrice, finalista Premio Strega 2023, alla quale UmbriaEnsemble ha commissionato un testo originale. Lo spettacolo di stasera proporrà così questo testo letto dalla stessa Calandrone e le pagine della preziosa e rara produzione strumentale di Puccini selezionate ed eseguite dal Quartetto d’archi di UmbriaEnsemble, con Angelo Cicillini e Cecilia Rossi, violini, Luca Ranieri, viola e Maria Cecilia Berioli, Violoncello.