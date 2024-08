Elezioni in Umbria, il centrosinistra presenta Stefania Proietti: “Insieme per vincere”

Perugia, 18 agosto 2024 – La sfida del campo largo in Umbria ha il volto di Stefania Proietti, sindaca di Assisi e candidata di ‘Patto Avanti’, un insieme di forze civiche e politiche che vanno da Avs fino a Italia Viva e Azione. “Abbiamo dimostrato di poter vincere le sfide che sembravano impossibili", ha detto Proietti, prlando di strada "lunga" e "tortuosa" per candidarsi alla presidenza della Regione Umbria per il centrosinistra.

Stefania Proietti (Foto Crocchioni)

Proietti se la vedrà con la governatrice uscente, Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra in una tornata elettorale la cui data non è stata ancora stabilita, ma che probabilmente sarà tra la metà di novembre e l'inizio di dicembre. Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamani a Perugia, l'aspirante governatrice spiega che la proposta di 'Patto Avanti' "ha dimostrato la sua validità con la vittoria di Perugia" ed "è ampia, plurale, allargata, fattiva e generativa".