Umbria Jazz Winter Orvieto è già sold out

La grande festa della musica ad Orvieto è iniziata ieri e il trentesimo compleanno di Umbria jazz winter ha già dimostrato di essere all’altezza della migliori aspettative. La cinque giorni ha preso le mosse con una vera invasione di visitatori che hanno preso d’assalto la città. Molti dei concerti in programma fanno giù registrare il tutto esaurito. Particolarmente intenso anche il calendario di oggi che inizia alle 11 e 30 con il ritmo travolgente per le vie del centro dei toscani Funk off, vero, inconfondibile marchio di fabbrica dell’evento orvietano. A seguire al museo Greco a mezzogiorno si esibirà il duo formato da Steve Wilson e Lewis Nash mentre alle tredici l’appuntamento è al palazzo del Popolo nella sala Expo per il jazz lunch con Ray Gelato and The Giants. Con il suo swing ironico che sa d’altri tempi Ray Gelato, cantante e sassofonista, è diventato, edizione dopo edizione, uno dei beniamini del pubblico di Umbria Jazz. I concerti si susseguono per l’intera giornata fino alla mezzanotte anche al teatro Mancinelli, da sempre luogo simbolo di Umbria jazz mentre per le 18 è in programma la seconda uscita pomeridiana dei Funk Off. Umbria Jazz Winter offre come di consueto una vetrina di prestigio riservata ai musicisti emergenti. Due le band incluse nel programma. Kaleidoscope Quartet ha vinto il Conad Contest di quest’anno, svoltosi a Perugia durante l’edizione estiva. Berklee/Umbria Jazz Clinics Award Group è la band formata dai migliori allievi dei corsi della rinomata scuola di Boston.Per far fronte alla massa di persone presenti ai concerti o semplicemente in giro per la città, è stato anche rivoluzionato il traffico nel centro storico. Per l’intera durata della manifestazione, cioè fino al primo gennaio, è stato istituito il divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta piazza del Popolo, piazza Vivaria e piazza Mazzini, con interruzioni in corrispondenza di via del Popolo in direzione piazza Cimicchi e in piazza Vitozzi in direzione di via della Misericordia. La circolazione veicolare in via Corsica, nel tratto compreso tra piazza Vivaria e piazza Corsica, si svolge a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso dei veicoli del festival.

Cla.Lat.