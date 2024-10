Umbria Jazz Winter, ecco i concerti del Mancinelli

Umbria Jazz Winter svela i concerti del Teatro Mancinelli che anche nella prossima edizione, a Orvieto dal 28 dicembre al primo gennaio, rappresentano il cuore pulsante della programmazione artistica del festival.

Riflettori accesi su Paolo Fresu (nella foto), trombettista sempre molto amato dal pubblico di UJ e protagonista di molteplici eventi. Sarà al Mancinelli con il trio (insieme a Dino Rubino e Marco Bardoscia) e con il “Devil Quartet“ ma anche con un progetto che lo vedrà affiancato, in trio e quartetto, oltre che da Rubino e Bardoscia anche da Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria.

In cartellone anche una produzione della Umbria Jazz Orchestra con Ethan Iverson, che ha arrangiato per l’occasione un repertorio di grandi musiche per il cinema in un progetto in esclusiva per questa edizione d’inverno. Dall’America arrivano il trio di Joel Ross, l’ultima star del vibrafono, con Jermaine Paul e Jeremy Dutton, e i trii pianistici di Ethan Iverson, con Thomas Morgan e Kush Abadey, e Emmet Cohen, con Philip Norris e Kyle Poole. Esordio a UJ per la venticinquenne cantante di origini americane e camerunensi, Ekep Nkwelle: ultima scoperta della vocalità jazz declinata al femminile che si esibirà con Luther S. Ellison, Jeremiah Edwards e Nazir Ebo. Non può infine mancare il coro Gospel: in questa edizione è il Benedict Gospel Choir che si esibirà la notte di Capodanno. I biglietti per i concerti del Mancinelli sono già disponibili on line (www.umbriajazz.it), il programma completo verrà svelato 7 novembre.