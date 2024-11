Umbria Jazz svela due nuovi nomi dell’edizione estiva. Jacob Collier e Marcus Miller all’Arena S. Giuliana

Ancora nomi per l’edizione 2024 di Umbria jazz che annuncia un "imperdibile doppio appuntamento" per giovedì 17 luglio all’Arena Santa Giuliana con Jacob Collier e Marcus Miller (nella foto). Due stelle di forte richiamo per un cartellone che ha già svelato i concerti di due superstar come Mika il 19 luglio e Lionel Richie il 20 luglio.

Acclamato come uno degli artisti più talentuosi e innovativi dei tempi moderni, Jacob Collier è il cantautore, produttore e polistrumentista, con una discografia gioiosa che sfida i generi – composta da cinque album – gli ha valso sei Grammy e 15 nomination, incluse quelle per l’album dell’anno nel 2021 e nel 2025. "Collier dipinge con un vasto repertorio di strumenti musicali, creando armonie intricate, forme ritmiche e colori melodici che costruiscono un mondo multisensoriale per i suoi fan e per i suoi collaboratori in tutto il mondo" spiega in una nota UJ. Collier torna a Umbria Jazz dopo le esibizioni del 2016 e 2017 sull’onda di un 2024 considerato "un anno monumentale" per il trentenne di North London.

Più volte protagonista al festival e amatissimo dal pubblico è Marcus Miller. Bassista, multistrumentista, produttore, compositore, è senza dubbio uno dei personaggi più influenti della scena musicale contemporanea, anche oltre i generi della Black Music. Nativo di New York, è stato tra i protagonisti della svolta elettrica di Davis negli anni ‘80, come polistrumentista e come arrangiatore. A Umbria Jazz è stato più volte, l’ultima nel 2016, ma tra tutte non si può non citare la performance della superband Legends (il chitarrista era Eric Clapton) che a Villa Fidelia di Spello fu protagonista di uno dei più memorabili concerti del festival. Biglietti per la serata del 17 luglio saranno in vendita dalle 11 di lunedì 2 dicembre.