Umbria Jazz, la Regione avvia la selezione per i componenti del Cda

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la Regione – con la pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale – ha ufficialmente avviato il processo di selezione per la nomina dei componenti di propria spettanza nel consiglio di amministrazione della Fondazione Umbria Jazz. Secondo quanto stabilito dall’avviso, il consiglio di amministrazione della Fondazione sarà composto da tre membri nominati direttamente dalla presidente della Giunta regionale. Il termine di presentazione della candidatura è fissato al 20 marzo e la durata dell’incarico è di cinque anni: le cariche di presidente e consigliere di amministrazione sono esercitate a titolo gratuito. Nel corso dell’incontro del 27 febbraio si era infatti "ritenuto opportuno anticipare l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la nomina dei componenti del CdA in tempo utile per la convocazione e partecipazione al CdA già calendarizzato al 28 marzo". La scadenza è stata così anticipata dal 15 aprile al 20 marzo, in modo che una settimana dopo il presidente della Fondazione Umbria Jazz possa essere già operativo.