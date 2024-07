Umbria Jazz Gran finale con Djavan. All’Arena l’icona della musica brasiliana

Si chiude oggi la trionfale edizione 2024 di Umbria Jazz che per dieci giorni ha fatto di Perugia la capitale indiscussa della musica, con concerti ed eventi non stop, tanto da arrivare al record di biglietti venduti dal festival che stamani presenterà il bilancio ufficiale. Anche in questa giornata conclusiva, Perugia è in festa con il minimetrò che amplia l’orario, dalle 8.30 all’ultima corsa delle 1.45 e con un’invasione di turisti che porta ottimi risultati per le strutture ricettive e commerciali.

Quanto al programma, il gran finale stasera all’Arena è con una icona della musica brasiliana come Djavan (nella foto), cantante, compositore e chitarrista. Il vincitore di quattro Latin Grammy Awards presenterà uno show che unirà brani tratti dal suo 25° album in studio “D“ insieme ai principali successi che hanno costellato la sua leggendaria carriera. A seguire, per un doppio set, la Pacific Mambo Orchestra, una delle migliori big band latine del continente americano. Anche qui il pubblico potrà assistere a uno show spettacolare e ad alta energia. Ulmo atto anche per i concerti alla Sala Podiani della Galleria Nazionale con Enrico Pieranunzi protagonista di un doppio appuntamento con il quale Umbria Jazz celebra l’etichetta Egea, nel trentesimo anniversario della nascita. Alle 12 è in programma un suo piano solo, alle 15.30 torna a vivere “Racconti Mediterranei“, disco uscito 24 anni fa per Egea che ancora oggi rappresenta una tendenza che ha contribuito a creare un’identità originale del jazz italiano. Con lui, come nell’album, Gabriele Mirabassi al clarinetto e, in sostituzione di Marc Johnson, Luca Bulgarelli al contrabbasso.

Al Morlacchi alle 17 c’è il trio Kind Of Bill con Dado Moroni, Joe La Barbera, Eddie Gomez.

S.C.