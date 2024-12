Umbria Jazz, al via le iscrizioni per le “Clinics“

Un grande classico dell’estate di Umbria Jazz. Si sono aperte le iscrizioni per le Clinics del Berklee College of Musica di Boston a Umbria Jazz, che si terranno dall’8 al 20 luglio a Perugia.

Si tratta di un importante anniversario: è infatti il quarantesimo anno di collaborazione tra UJ e il Berklee College, che sposta per due settimane le sue aule a Perugia per offrire agli iscritti l’opportunità di studiare con uno dei migliori programmi musicali dedicati alla didattica: un fitto programma, completo di sessioni teoriche e pratiche, rivolto a giovani musicisti e supportato dai docenti del Berklee College of Music di Boston, leader mondiale nella formazione musicale.

Dall’anno della fondazione, il 1945, per il Berklee College sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, Chaka Khan, Tony Bennett, Joe Zawinul, Joe Lovano, Pat Metheny. Complessivamente i diplomati del Berklee hanno vinto nelle loro carriere oltre 250 Grammy Awards.

"Le Clinics sono ormai parte integrante di Umbria Jazz, della sua identità e della sua offerta qualitativa – dice l’organizzazione di UJ – e sono una ricchezza culturale ed economica per Perugia, grazie al consistente indotto che creano. Rappresentano un patrimonio che va difeso per la sua unicità e perché potrà essere un asset importante per il futuro del Festival e della città". Si accede ai corsi attraverso l’invio di una application online tramite il link: https://www.berklee.edu/berkleeontheroad/berklee-in-italy