Umbria, il super caldo continua. Ancora tre giorni di ’fuoco’. Ma venerdì rinfresca un po’

Caldo, caldo e ancora caldo. Non si parla d’altro, dato chre la situazione si fa di giorno in giorno più difficile. Ieri nel centro nord della regione le temperature massime sono scese di 1 o 2 gradi rispetto a domenica a seconda delle zone: siamo andati dai 35 ai 39 di massima in tutta l’Umbria comunque. Variazione quasi impercettibile, con l’unica parziale consolazione di un tasso di umidità piuttosto basso. La buona notizia è che nel fine settimana si dovrebbe tornare a respirare. "Ancora per gran parte della settimana appena iniziata ci sarà ancora da sopportare il caldo - spiega Umbria Meteo – , con il clou atteso tra oggi e giovedì. Per ora la notte si “salva”, l’umidità non elevata ed il cielo sereno permettono al terreno di perdere molto calore con temperature che in alcuni fondovalle riescono a scendere anche sotto i 20°. Venerdì però è atteso un leggero cambiamento: "Sull’Umbria nubi in aumento dal pomeriggio di venerdì 2 agosto con locali piogge, anche a carattere di rovescio – continua Umbria Meteo –, e qualche temporale tra metà pomeriggio e la mattina di seguente di sabato 3. In generale non saranno precipitazioni abbondanti ma qualche locale, intenso temporale è da mettere in conto, soprattutto lungo l’Appennino. Per sgombrare il campo da fraintendimenti, non sarà una vera e propria rinfrescata – precisa UM – ma sabato 3 , seppur temporaneamente, rientreremo nelle medie del periodo con l’attivazione, tra il pomeriggio e la serata, di una discreta tramontana.

Il calo termico dei valori massimi sarà di circa 6° rispetto ai valori di domani. Da domenica 4 agosto poi, ancora sole e temperature in risalita ma non sembra, attualmente, in maniera molto celere".