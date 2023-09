Umbria Green La sostenibilità in Festival

L’Umbria Green Festival non smette di sorprendere. E di crescere, nelle ambizioni, nei progetti e nelle proposte. Dopo aver solcato la primavera e l’estate con spettacoli innovativi a impatto zero, per il festival della sostenibilità è arrivato il momento di fare il punto su un anno straordinario, che ha segnato un’autentica svolta grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che lo ha anche inserito nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Così ieri si è tenuto un incontro con il direttore artistico Daniele, Zepparelli, Cristiano Cinti e Luciano Zepparelli (insieme nella foto sotto), amministratore unico di Techne che organizza il festival con l’associazione culturale Rerum Natura, per raccontare il finale dell’edizione 2023, le sinergie con le aziende, le ulteriori prospettive di crescita. Iniziato il 21 marzo in primavera, il festival delle “quattro stagione“ si chiude in autunno: il 23 settembre a Narni si terrà il Villaggio della Sostenibilità con il concerto della Play Toy Orchestra, prima orchestra al mondo che suona giocattoli, da venerdì 28 a sabato 30 settembre la Sala della Conciliazione di Assisi ospiterà gli “Stati Generali della Transizione Ecologica“, Nella prima giornata interverrà il vice ministro dell’Ambiente, Vannia Gava, Il 29 si parlerà di come le donne guidano il cambiamento, tra impatti ambientali e sostenibilità, alla presenza, tra le altre, di Nicoletta Spagnoli, Cristina Colaiacovo, Camilla Coletti, massima esperta del grafene. Sabato 30 si terrà il dibattito sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani in materia ambientale e climatica. E lo stesso giorno arriverà al Bosco Fai di San Francesco il grande artista Michelangelo Pistoletto per presentare alle 17.15 il libro “La formula della creazione“ in dialogo con Padre Enzo Fortunato. Con l’occasione verrà riattivato “Terzo Paradiso“ con i contributi di 121 bambini.

In inverno arriverà un grande evento, lo spettacolo “Darwin’s Smile“ con Isabella Rossellini (foto sopra) al Lyrick di Assisi il 18 gennaio ma per festival è già tempo di primi bilanci con 10mila presenze e biglietti triplicati rispetto al passato. "Parte del ricavato – racconta con orgoglio il direttore artistico – finanzia progetti reali e l’evento azzera e compensa in breve tempo le emissioni prodotte dagli spettatori". L’obiettivo, aggiunge Luciano Zepparelli, è chiaro: "Vogliamo costruire un evento di livello nazionale, che sia punto di riferimento per la sostenibilità, capace di attirare turismo in Umbria". Da qui la presenza di Plenitude per promuovere la mobilità elettrica. "Vogliamo raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità, guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie".

Sofia Coletti