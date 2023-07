Umbria Cinema Si entra nel vivo Edoardo Leo, Scianna e Papaleo a Todi

Dopo l’anteprima nel segno di Umbria Jazz e di Enrico Brignano, Umbria Cinema Festival prende ufficialmente il via oggi. Fino a domenica Todi vivrà di grande cinema con un cartellone che il direttore artistico, il regista Paolo Genovese, dedica ai fermenti, alle voci e ai talenti del panorama italiano. Con proiezioni dei film in concorso al Nido dell’Aquila (ingresso libero, senza prenotazione) e con serate-evento in Piazza del Popolo, ricche di star e di anteprime

Ecco allora quello che c’è da aspettarsi per questa serata inaugurale, condotta da Elisabetta Ferracini e Max Locafaro (l’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria sul sito Eventbrite.com). Alle 21 presentazione della terza edizione del Festival. alle 21.15 primo ospite: Edoardo Leo che riceverà il Premio Gigi Proietti e verrà intervistato dalla giornalista Denise Negri. Alle 21.25 ci sarà la consegna del premio Miglior Serie tv a Francesco Scianna per “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. L’attore verrà intervistato dalla giornalista Gloria Satta. Alle 21.40 è atteso Rocco Papaleo per una performance e alle 22 presentazione del documentario “Raffa” dedicato a Raffaella Carrà con intervista a Alessandro Saba (della Walt Disney Company Italia) e al regista Daniele a cura di Boris Sollazzo. Alle 22.15 proiezione in anteprima del primo episodio di “Raffa“.

Sempre oggi prime tre proiezioni delle pellicole selezionate: alle 14.30 “Scordato“ di Papaleo, alle 16.45 “L’ultima notte d’Amore“ di Andrea Di Stefano e alle 19 “Grazie ragazzi“ di Riccardo Milani. Domani si riparte con “Mia“ di Ivano De Matteo alle 11, “Nostalgia“ di Martone alle 14.30, “La stranezza“ di Andò alle 16.45 e "Stranizza d’amuri“ di Beppe Fiorello, alle 19. In serata verrà premiato come Miglior Opera Prima fuori concorso, con premio ritirato da Fabrizia Sacchi. E ancora domenica “La quattordicesima domenica del tempo ordinario“ di Avati alle 14.30, “Il signore delle formiche“ di Amelio alle 16.45 e “Vicini di casa“ di Paolo Costella alle 19. Per chi arriva a Todi si consiglia di lasciare l’auto al Parcheggio di Porta Orvietana (a pagamento, risalita meccanizzata gratuita al centro), parcheggio della Consolazione (gratuito, con navetta elettrica gratuita al centro), il Parcheggio Piazzale degli Atti (Porta Fratta, scuola media Cocchi, gratuito, risalita pedonale al centro), il Parcheggio Porta Romana e il Parcheggio di Porta Perugina, gratuiti, con risalita pedonale.

Sofia Coletti