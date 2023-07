Umbria Cinema A Todi è la notte della star hollywoodiana Matt Dillon

TODI - Una piazza gremita ha accolto Enrico Brignano per l’apertura ufficiale di Umbria Cinema Festival. Sempre pungente, ironico e divertente, ha dialogato su temi di ogni tipo, dalla sua vita militare all’aumento dei costi, fino all’Ucraina, al Covid e a Paolo Borsellino. Uno show che ha fatto da apripista all’anteprima nazionale di "Una commedia pericolosa", il film diretto da Alessandro Pondi che vede l’amatissimo comico accanto a Gabriella Pession, Paola Minaccioni e Fortunato Cerlino. La commedia, prodotta da Marco Poccioni e Marco Valsania, arriverà nei cinema il 30 agosto. Sul palco, accanto a Brignano e al regista, anche il direttore artistico Paolo Genovese, la Presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Antonino Ruggiano. "È una serata – ha detto il primo cittadino - che nasce per la volontà di Brignano di presentare in anteprima a Todi il suo nuovo film, un regalo che ci ha fatto e che è il segno dell’importanza che il Festival comincia ad avere". Ieri sera è stata la volta della consegna di alcuni premi, il Premio Gigi Proietti a Edoardo Leo e il Premio Miglior Serie Tv a Francesco Scianna per l’opera "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, accompagnata dall’imperdibile performance di Rocco Papaleo, di cui è stata proposta la proiezione del film "Scordato". Sono dieci le pellicole in concorso al Nido dell’Aquila e tutte dedicate al grande cinema italiano, eppure non mancano nelle serate- evento in Piazza del Popolo, le star internazionali, a partire da Matt Dillon che riceverà, stasera, il Premio Speciale "Umbria Cinema" e sarà intervistato da Boris Sollazzo. La serata, condotta da Alessandro Viero, vedrà la consegna dei premi per miglior film, migliore attrice e attore, miglior regista, migliore sceneggiatura e miglior opera prima. Saranno assegnati da una giuria d’onore presieduta da Angelo Mellone con Vittoria Puccini, ormai anche lei tuderte d’adozione, Andrea Di Consoli, Rolando Ravello e Fabrizio Lucci. A seguire accompagnamento musicale della Di Lella Pop Orchestra, esibizione di Andrea Perroni, la consegna del Premio ‘Città di Todi’ a Giacomo Ferrara e chiacchierata finale con Stefano Fresi. "È una manifestazione che cresce – afferma Genovese – anche grazie allo straordinario spirito di accoglienza che i tuderti hanno. Si aggiungono ospiti, diversi sono gli argomenti, con la novità assoluta delle anteprime di serie televisive". Tra queste, il documentario "Raffa", omaggio a una delle icone più amate della televisione italiana.

Susi Felceti