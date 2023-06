Umbria Beer Fest, Birra Artigianale e Musica per Famiglie e Bambini a Gualdo Cattaneo

Una vera e propria “Festa della Birra Artigianale“ aperta a tutti gli appassionati della “bionda“, ma anche a famiglie e bambini. Mastri Birrai Umbri lancia la quarta edizione dell’Umbria Beer Fest, in scena oggi dalle 17 a mezzanotte e mezza nella sede del birrificio a Gualdo Cattaneo, in via Madonna del Puglia. Ad animare la manifestazione saranno 11 aziende tra le migliori del panorama artigianale italiano: oltre a Mastri Birrai Umbri, Birra Perugia, Birrificio La Gramigna, Birrificio Altotevere, Birrificio Amerino, I Due Mastri Birrificio Artigianale, Oltremondo Birrificio Contadino, Karma Birrificio Artigianale, Radical Brewery, Magester, Liquida Birrificio Indipendente. Non mancheranno una parte gastronomica, con food truck dedicati al pop food e alla cucina tipica locale e una musicale: stasera Dancity presenta il gruppo bolognese dei Pastaboys, specializzati nella dance elettronica. In più tour guidati e seminari. Ingresso libero con kit e gettoni per la consumazione.