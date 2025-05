’Blitz’ con lo spray al peperoncino. Indagini in corso

La “spruzzata“ di spray urticante a Umbertide è diventata l’ultima frontiera dell’atto vandalico. Almeno a leggere i social, perché secondo la pagina Facebook “Segnaliamoli a Umbertide“ un altro episodio si aggiungerebbe a quello di lunedì scorso avvenuto al Campus Leonardo da Vinci. Teatro questa volta un centro commerciale locale: "Sabato pomeriggio (la scorsa settimana, ndr) mentre mi trovavo a fare spesa hanno fatto lo stesso. Chi era presente è stato male come me. Io per poco affogo, non riuscivo a respirare", racconta un utente. Sono stati diversi, nei giorni scorsi a riferire il fatto, dietro il quale pare ci sia un gruppo di ragazzini, piccoli balordi come quelli che hanno usato lo spray urticante - probabilmente al peperoncino - tra i corridoi del Campus. Qui le indagini interne vanno avanti, mentre il preside Fabrizio Bisciaio ha adottato alcuni provvedimenti disciplinari collettivi, tra cui l’obbligo di ricreazione in classe e la sospensione della attività sportive e ludiche previste per la fine dell’anno scolastico. Intanto i carabinieri procedono per interruzione di pubblico servizio e lesioni aggravate. Un fatto del genere in una scuola a Umbertide non si era mai verificato anche se un atto vandalico con uso di spray al peperoncino aveva interessato il pronto soccorso dell’ospedale locale nel novembre del 2019. Ignoto il responsabile. Altri fatti simili hanno riguardato altre scuole umbre. Sempre nel 2019 spray urticante era stato spruzzato al liceo Pieralli di Perugia da due studenti, rei confessi. Un altro episodio nel 2024 in una scuola dell’eugubino. Poi nell’ottobre dello scorso anno a Terni, quando una lite fuori di una scuola a colpi di spray urticante usato da una compagna aveva provocato il ricovero in ospedale di due ragazze di 12 anni.

Pa.Ip.