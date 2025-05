Con "Diversamente creativi" gli studenti si ritrovano in piazza

"Diversamente Creativi" porta in centro quasi mille studenti delle scuole dell’Umbria, oltre a docenti, genitori, componenti di associazioni. La XV edizione, promossa dal Consorzio Auriga e realizzata in collaborazione con il Comune di Perugia, l’Ufficio scolastico regionale e il Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione, oltre che con il sostegno di numerose realtà tra cui Arpa, Legambiente, Gesenu e l’associazione Gianluca Pennetti Pennella, ha riscosso un grande successo di partecipazione. Tra i soggetti attivamente coinvolti in questa edizione c’era anche l’Ente italiano Sport Inclusivi (Eisi), che ha animato piazza IV Novembre con l’attività di baskin. L’evento ha coinvolto scuole di ogni ordine e grado, i Centri socio riabilitativi educativi (Csre) della Usl Umbria 1 per persone con disabilità, associazioni culturali e sportive. In piazza IV Novembre e corso Vannucci sono stati ospitati laboratori manuali e artigianali, attività sportive e momenti musicali includendo musica dal vivo, laboratori di arteterapia e musicoterapia, attività di pittura estemporanea, mostre e altro, con un particolare rilievo dato ai temi dell’ambiente e dell’ecologia e all’ambito musicale. Ad animare la mattinata anche la web radio Nuvole e Passeggeri. Hanno portato il loro saluto la sindaca Vittoria Ferdinandi con le assessore Costanza Spera e Francesca Tizi, la presidente del Consorzio Auriga Liana Cicchi, il Garante Massimo Rolla e la presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa.