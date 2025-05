Occupazione e investimenti

Nel cuore di Milano, la Regione Umbria ha acceso i riflettori sull’estate 2025 lanciando una campagna nazionale emozionale e immersiva. Al centro: il turismo esperienziale, costruito intorno ai cinque sensi. “Guarda. Inspira. Ascolta. Gusta. Tocca. Scopri l’Umbria, in tutti i sensi” è il claim che l’assessore al turismo Simona Meloni ha portato sul palcoscenico delle grandi testate. Una narrazione potente, condivisa anche dal presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e dal segretario generale Federico Sisti, presenti a Milano proprio a dimostrazione di una strategia istituzionale coesa.

Una sinergia che trova forma concreta in un nuovo strumento operativo: il “Bando per il rafforzamento del posizionamento nazionale e internazionale e sostegno alla commercializzazione, anno 2025” promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria. L’avviso è rivolto a consorzi e società consortili del comparto turistico e mira a rafforzare l’identità dell’Umbria nei mercati italiani ed esteri.

Un incentivo per i consorzi del turismo Le risorse complessive ammontano a 720mila euro. Il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 240.000 euro per progetto. Possono partecipare consorzi e società consortili, già costituiti o costituendi, purché abbiano almeno 30 imprese aderenti e tra queste un’agenzia di viaggio con sede operativa in Umbria.

Tre le linee di prodotto attivabili: 1. cammini, outdoor, bike, turismo religioso, laghi; 2. benessere, enogastronomia, artigianato, lusso; 3. borghi, cultura, grandi eventi, cineturismo. Le domande vanno presentate via PEC fino al 5 giugno. La selezione sarà a graduatoria: solo il progetto primo classificato per ciascuna linea sarà ammesso alla fase di negoziazione e finanziamento.