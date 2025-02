“Umbria Antica Festival“, lezioni di storia e serate d’autore a Todi

“Le strade della Storia” portano a Todi. Con questo tema torna dal 20 al 23 marzo l’Umbria Antica Festival, grandi lezioni divulgative e serate coinvolgenti per conoscere tutte le sfumature del mondo antico. Anche nel 2025, Todi torna così a essere il crocevia del sapere antico in cui i racconti delle rotte marine si intrecciano con i sentieri dell’Appennino, con un parterre d’eccezione, organizzato dall’associazione Arché. A inaugurare il Festival giovedì 20 marzo sarà Laura Pepe che racconterà di viaggi, incontri e scontri, da Odisseo ad Alessandro il Grande. Poi le strade della storia si dirameranno in tante direzioni, dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica all’antica Roma, con le lezioni di Piero Boitani, Giovanni Brizzi, Simonetta Stopponi, Luana Cenciaioli, Filippo Coarelli, Adriano La Regina, Gioal Canestrelli, Alessandro Guidi, Margherita Bergamini, Valentino Nizzo, Francesco Marcattili, Sara Nardi, Luca Pulcinelli, Giusto Traina, Tommaso Braccini, Imma Eramo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Nicola Mastronardi, Donatella Puliga, Maurizio Bettini.

Per il quarto anno il Festival scommette sulla forza della storia e aumenta le Serate d’autore al Teatro Comunale. Si comincia con l’anteprima del 19 marzo con protagonista Matteo Saudino, in arte Barbasophia (foto), in una lezione-spettacolo su Seneca e la sua ricerca filosofica verso la felicità. Venerdì 20 Dario Fabbri parlerà della geopolitica umana nel mondo antico, sabato 21 Luciano Canfora presenterà al pubblico del teatro il suo ultimo lavoro “La grande guerra del Peloponneso” (Laterza) infine il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi chiuderà il Festival con una lezione speciale su Lucrezio, domenica 23. Uno speciale spettacolo si terrà sabato 22 al cinema teatro Nido dell’Aquila: Cesare Catà porterà in scena alle 21 il suo “Odissea Jukebox“, un format interattivo che mescola storytelling, letture sceniche e stand-up comedy. Le lezioni si terranno nella Sala del Consiglio di Palazzo del Capitano con ingresso libero, la mattina eil pomerggio. I biglietti per gli eventi serali sono in vebdita su LiveTicket.