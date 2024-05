Umbertide: Pino pericoloso cade in via Roma, intervento immediato per garantire sicurezza pubblica

UMBERTIDE – Tragedia sfiorata ieri mattina quando attorno alle 11 un grosso pino domestico, ormai privo di radici, è precipitato a terra in via Roma, all’incrocio con via Tusicum. Si tratta di una zona molto trafficata, proprio di fronte alle scuole medie; poco più su il Campus ’Da Vinci’mentre poco prima era passato un gruppo di ciclisti. Comprensibile la preoccupazione dell’amministrazione comunale e di molti cittadini a fronte di molti altri pini lungo la strada che già in passato hanno creato danni e polemiche di segno opposto, tra quelli che vogliono salvaguardare a tutti i consti le piante e chi ne denuncia i danni ed i rischi.

L’assessore Francesco Cenciarini, responsabile dell’Ambiente è esasperato è stanco degli ambientalisti "da social": "Abbiamo incaricato un agronomo di periziare i 35 pini di via Roma e sono già state stanziate le risorse per gli abbattimenti che si renderanno necessari per garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica.

Sulla base della perizia provvederemo ad abbattere tutte le piante pericolose e speriamo che almeno questa volta non ci siano polemiche, perché la sicurezza viene prima di tutto". Il capogruppo della Lega Alessio Silvestrelli: "Prima viene l’incolumità dei cittadini. Ai comitati, agli ambientalisti da salotto, alle denunce/esposti che vengono presentati ogni qual volta l’amministrazione comunale taglia una pianta pericolosa dico basta perché sotto il pino ci poteva essere qualcuno di noi". Sul posto i sono intervenuti i Vigili del fuoco ed una squadra manutenzioni del Comune che hanno segato i rami e sgomberato la strada; la Polizia locale ha regolato il traffico.

Pa.Ip.