Umbertide ’ostaggio’ dei cantieri: "Ma via Roma non verrà chiusa"

I lavori in corso in Piazza Mazzini non andranno ad inficiare le attività commerciali della zona. Questo in sintesi quanto emerso dall’incontro tra l’amministrazione comunale e commercianti, dopo la paventata chiusura al traffico per un mese e mezzo di via Roma e seguita da una lettera da una aperta pubblicata sui "social" dove si chiedevano lumi all’ente.

"I tecnici del Comune – si afferma in una nota - hanno illustrato in maniera dettagliata lo stralcio dei lavori inerenti la parte iniziale di via Roma, sottolineando che non ci sarà nessuna chiusura totale, ma soltanto parziale e temporale e per un periodo contenuto". Gli interventi che inizieranno a febbraio riguarderanno solo parte della carreggiata, con la possibilità per i mezzi di transitare lo stesso. Inoltre, i parcheggi saranno spostati dal lato sinistro della via a quello destro, così da permettere un traffico regolare.

I lavori, in base al cronoprogramma stabilito dall’amministrazione, dureranno circa un mese. Le tempistiche dell’opera di ristrutturazione della piazza prevedono la conclusione del cantiere entro il marzo 2026. Oltre ai commercianti hanno partecipato all’incontro i rappresentanti del consiglio di quartiere e abitanti della zona, i cui "numerosi interventi, domande curiosità" avrebbero "trovato risposta ai propri quesiti". Non solo: il sindaco Luca Carizia, gli assessori, i tecnici comunali e il personale della Polizia Locale si sono detti "pienamente disponibili ad accogliere confronti, richieste ed esigenze, ribadendo l’importanza del dialogo tra cittadini e istituzioni".

Il progetto finanziato con fondi del Pnrr per un milione e 500mila euro prevede una nuova pavimentazione della Piazza e dell’area adiacente la Collegiata, che sarà riconnessa al centro storico. E’ previsto poi l’ampliamento delle aree verdi e la realizzazione di una nuova viabilità. L’accesso a piazza Mazzini avverrà esclusivamente da una nuova strada ad unica senso unico fra via Bremizia e la chiesa; via Gabriotti tornerà a doppio senso di marcia.

Pa.Ip.