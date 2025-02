Umbertide, al Teatro dei Riuniti c’è “Capitolo Due“ di Neil Simon

UMBERTIDE - Secondo appuntamento con la stagione teatrale: al Teatro dei Riuniti arriva “Capitolo Due“ di Neil Simon. Andrà in scena domani alle 21 nella nuova produzione del Teatro Metastasio di Prato con la regia di Massimiliano Civica. Si tratta di uno spettacolo di grande prestigio, una storia intensa e coinvolgente, attualmente in tournée nei principali teatri italiani, tra cui il Piccolo Teatro di Milano. Scritto da Neil Simon – uno dei più grandi drammaturghi del Novecento e autore di successo di Broadway – Capitolo Due intreccia amori e dolori sullo sfondo del cuore teatrale di New York, lasciando emergere per la prima volta elementi autobiografici. Nella sua travolgente scrittura, Simon rielabora la dolorosa scomparsa della moglie, dando vita a un’opera che coniuga profondità e leggerezza. Sul palco Maria Vittoria Argenti, Ilaria Martinelli, Aldo Ottobrino e Francesco Rotelli, con le scene curate da Luca Baldini, i costumi di Daniela Salernitano, le luci di Gianni Staropoli.

Pa.Ip.