Ulrico Dragoni muore a 75 anni Imprenditore dai modi garbati Amava profondamente la città

Cordoglio in città per la scomparsa dell’imprenditore Ulrico Dragoni, 75 anni, storico titolare dell’omonina catena di negozi di ottica, cresciuta oltre i confini regionali. Cavaliere emerito e Commendatore della Repubblica, era vicepresidente della Fondazione Carit. Il suo impegno andava oltre l’ambito professionale, spaziando dall’arte alle attività di carattere filantropico ed economico. La Fondazione Carit “partecipa con profondo dolore alla scomparsa del dottor Ulrico Dragoni, ricordandone le elevate qualità umane e professionali e gli insegnamenti che ha lasciato in dono all’ente”. “Entrato nella compagine sociale nel 2004 – continua la Fondazione Carit –, ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato di indirizzo dal 2012 al 2016, assumendo l’incarico di vicepresidente già dal 2013. Dal 2016 al 2020 è stato vicepresidente del Cda. Il presidente Luigi Carlini lo ricorda con grande affetto, come una persona perbene, di straordinaria umanità, altruista e al servizio della sua amata città. Un imprenditore illuminato, legato ai valori civili, innamorato della vita, dell’arte e della cultura”. “L’uomo che – spiega Carlini – con la sua forza di volontà ha permesso di portare avanti con lungimiranza i molti progetti realizzati dalla Fondazione”. La figura di Ulderico Dragoni viene ricordata, tra gli altri, dall’ex sindaco Paolo Raffaelli, dal deputato Raffaele Nevi e dal consigliere regionale Fabio Paparelli. Cordoglio anche dal sindaco Leonardo Latini. Domani alle 14 i funerali nella chiesa di San Cristoforo.

Ste.Cin.