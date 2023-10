Uilm, "Ritardi Politici creano Apprensioni Sociali" a Terni

TERNI La Uilm provinciale esprime preoccupazione per il continuo slittamento dell’accordo di programma di Arvedi Ast, che blocca anche il piano d’investimenti. "I ritardi politici, motivati a volte da giustificazioni approssimative, creano apprensioni sociali. Attendiamo da venti mesi il piano industriale. Le velocità industriali sono incompatibili con i tempi della politica e non avere soluzioni per un’azienda leader sul mercato nazionale ed internazionale come Ast genera timori". "Una riorganizzazione silente interna - aggiunge la Uilm – è la cosa più sbagliata che oggi la proprietà possa fare".