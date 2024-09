Ugo Orlandi torna il ’Dottor dj’. Il medico che fa ballare tutti

PANICALE – "La gioia è la medicina". Dopo quasi 40 anni trascorsi a curare la sua comunità il medico di base Ugo Orlandi è tornato al suo primo amore: la disco-music. Una storia sorprendente quella che arriva da Panicale dove sabato notte centinaia di persone hanno raggiunto Colle San Paolo per tornare a ballare sulle note dei dischi mixati dallo storico disk-jockey del "Boom", locale della Valnestore che chiuse i battenti dopo aver tracciato memorie indelebili. È proprio quel popolo di oggi 40-50-60enni (ed oltre) ha rispolverato lustrini e paillette per illuminare una notte di fine estate che entrerà negli annali. Ugo Orlandi, 71 anni, ha una storia professionale che gli è valsa già diversi riconoscimenti al momento del pensionamento: "Indiscutibile figura sanitaria di riferimento, competente e sempre disponibile anche nella gestione dell’emergenza Covid per la sua professionalità e umanità" così è stata definita la sua condotta. Ma dietro quel volto scolpito da barba e capelli bianchi, sempre curati, covava molto di più: un alter ego che il camice aveva sopito e che sabato notte i lustrini sono tornati a far brillare come quasi mezzo secolo fa. Una parola detta per caso "dovresti suonare ancora", così il Circolo Arci di Colle San Paolo ha messo in moto la sua perfetta macchina organizzativa. Centinaia già all’alba i messaggi di congratulazioni. "Mi sembra un sogno - il commento del Dottor Dj - grazie di cuore a tutti". Soddisfatto Daniele Belli presidente del Circolo Arci: "Orgogliosi di aver organizzato una serata di gioia e di condivisione".

Sara Minciaroni