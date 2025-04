Ufficio postale di via Pitulo. Riapertura prevista il 29

UMBERTIDE - Ci vorranno ancora giorni prima che l’ufficio postale di via Pitulo possa riaprire i battenti, dopo il furto avvenuto tra nella notte tra sabato e domenica scorsa. La ripresa del servizio è prevista per martedì 29 aprile a causa di importanti lavori alla struttura dopo i danni provocati dai malviventi alla ricerca del bottino. All’ingresso della filiale un avviso avverte l’utenza che gli sportelli resteranno ancorsa chiusi. Per contenere i disagi, Poste Italiane ha potenziato la filiale della vicina Pierantonio. Da alcuni giorni lo sportello della frazione umbertidese è aperto nei giorni feriali, anche di pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, mentre per il sabato - come sempre - sarà operativo dalle 8.20 alle 12.45. Restano disponibili anche altre tre filiali nelle vicinanze della città: Niccone, aperto di mattina il lunedì, il mercoledì ed il venerdì; Montecastelli, aperto di mattina il martedì, il giovedì ed il sabato; Calzolaro, aperto sempre di mattina martedì, giovedì e sabato. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello per individuare gli autori del furto, che ha fruttato circa 500 euro racimolati dai criminali nei cassetti degli sportelli della filiale, messa completamente a soqquadro dopo che avevano provato a scassinare la cassaforte ed il postamat senza riuscire nell’intento. Tra i danni provocati dal malviventi, nel tentativo di restare ignoti, anche la distruzione dell’impianto di video sorveglianza ed il furto dell’’hard disk dedicato alla raccolta delle immagini registrate.

Pa.Ip.