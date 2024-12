Ubriaco, infastidisce le studentesse. Interviene la polizia in piazza della Vittoria

Un uomo ubriaco infastidisce alcune giovani studentesse, interviene la Polizia. Non c’è pace in Piazza della Vittoria, dove nel fine settimana sono dovute intervenire per l’ennesima volta le forze dell’ordine per ristabilire la calma. Quello di sabato è l’ennesimo episodio che evidenzia la totale situazione di degrado in cui versa la piazza che ospita il capolinea degli autobus e che quindi è frequentata da numerosi studenti minorenni. L’ultima volta gli agenti erano dovute intervenire a fine novembre quando una persona appena scesa dall’auto improvvisamente, era stata aggredita da due stranieri provenienti proprio dai giardini di piazza della Vittoria. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per fermare l’aggressione e uno dei due stranieri avrebbe anche tentato di ferire un agente con un coltello ed una bottiglia di vetro. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia e i due aggressori sono stati immobilizzati e portati in commissariato. Sempre di recente uno sconosciuto è entrato all’interno dell’Hotel Clarici minacciando il portiere con una bottiglia.

L’uomo però fortunatamente è riuscito a difendersi e a cacciare l’aggressore. I commercianti ed i residenti della zona sono esausti e chiedono l’intervento del comune per l’installazione di un sistema di videosorveglianza che possa porre fine a questa situazione da troppo tempo divenuta insostenibile. Il giardino è divenuto da tempo luogo di bivacco di persone dedite al consumo di alcol e stupefacenti.