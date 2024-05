Ubriaca, dà in escandescenze e ferisce la barista: denunciata

TERNI - I carabinieri hanno denunciato una 23enne per furto aggravato e lesione personale. Nella serata di lunedì, tramite il numero unico d’emergenza, era stato richiesto l’intervento dell’Arma per una lite in un bar del centro ternano. Dalla ricostruzione dei militari intervenuti è emerso che, poco

prima, una giovane in stato di ebbrezza aveva nascosto delle bottiglia di birra nella propria borsa: al momento di pagare il conto per l’unica bottiglia acquistata, la barista le faceva notare che avrebbe dovuto pagare anche le altre che aveva messo in borsa. All’osservazione, la giovane dava in escandescenze, rompendo la bottiglia sul bancone e ferendosi alle mani, per poi aggredire la commessa, cui provocava lievi lesioni. Le 23enne è stata rintracciata dai carabinieri poco lontano: fermata e identificata, le è subito stata contestata la sanzione amministrativa per ubriachezza. Dopo la querela sporta dalla barista, la giovane è stata poi denunciata per furto aggravato e lesione personale.