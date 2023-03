Tutto il quartiere in festa Sciuscià compie 10 anni Brindisi in via dei Filosofi

"Tanti auguri Sciuscià. Il nostro carissimo e nobile artista del cuoio che compie dieci anni di attività, oggi festeggia questa data importante con tutti noi!". Così i residenti e i commercianti del quartiere per bocca dell’Associazione FilosofiAmo, mobilitata per rendere onore a Giovanni del Buon Tromboni, pezzo da novanta di via dei Filosofi una delle zone del semicentro perugino, conosciuta per l’operosità, la qualità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Giovanni, sangue blu e verve imprenditoriale, ha ereditato il mestiere di ciabattino dal nonno, Mario Brugnoni, che nonostante l’età ancora condivide con il nipote impegni e turni di lavoro dietro il bancone. Passione, bravura e intuizione hanno reso Giovanni un artigiano molto apprezzato in tutta la città.

Seppur di famiglia blasonata e con una laurea in tasca, Del Buon Tromboni è orgoglioso di “sporcarsi“ le mani. "Mi piace molto il mio lavoro. Il nonno mi ha trasmesso la passione e mi ha tramandato i trucchi del mestiere: in poche parole, quello che si dice passaggio generazionale del saper fare. Nonno Mario sta con me a negozio, è un po’ il mio angelo custode. La sua bottega è stata aperta in via dei Filosofi negli anni ’60 fino al 2006. Qualche anno dopo ho deciso di prendere il testimone. Mi occupo di riparazioni, ma ho deciso di creare anche una mia linea di scarpe da uomo su misura. Attenzione al dettaglio e cura dei materiali le rendono dei pezzi unici".

Intanto Filosofiamo tesse le lodi del giovane artigiano. "I suoi servizi di riparazione e realizzazione di articoli in pelle - dicono gli amici della via - hanno conquistato tutta Perugia e non solo. La sua è una attività che fa parlare della nostra via la città e siamo orgogliosi".

Per questo oggi il quartiere vuole fare festa per i dieci anni di attività di Sciuscià. "Appuntamento dalle 10,30 davanti al suo laboratorio in via dei Filosofi 70. Saranno offerte sfiziosità e panini con la porchetta".

Silvia Angelici