Tutto il fascino di Trasimeno Prog Il festival a Castiglione e Perugia

Il “progressive rock” torna a colorare l’estate umbra con la quarta edizione di “Trasimeno Prog Festival“, presentata ieri da Massimo Sordi, presidente di Trasimeno Prog e dal segretario Alfredo Buonumori alla presenza del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e dell’assessore alla cultura di Perugia Leonardo Varasano. Anche quest’anno infatti, il festival terrà banco nelle due città, a sottolineare "una collaborazione bella, significativa e fondamentale" e un "collegamento artistico destinato a durare nel tempo".

Trasimeno Prog avrà infatti un prologo a Perugia giovedì 17 agosto ai Giardini del Frontone con un concerto gratuito di due band umbre, nel segno della valorizzazione del patrimonio locale: i giovani “Astra Arcana” e “Il Bacio della Medusa”, che ritorna al Festival dopo la partecipazione del 2021. Poi da venerdì 18 a domenica 20 agosto il Festival si ospita alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago, dove è nato e dove è pronto un progetto "per ampliare il palcoscenico, renderlo più accogliente, capiente e funzionale alla musica di ogni genere e al teatro".

Si comincia con la band della voce storica delle Orme Aldo Tagliapietra in un omaggio all’album Felona e Sorona a cinquant’anni dall’uscita e poi “La Maschera di Cera”, in tour nel ventennale della fondazione.

Sabato 19 sono in programma spettacoli: “La Cruna del Lago“ presenterà l’album ’Schiere di sudditi’ senza escludere un’anteprima dalla prossima pubblicazione. poi sarà la volta del piano solo di Gianni Nocenzi e infine si celebrerà, a due anni dalla scomparsa, la musica del maestro Franco Battiato con l’Orchestra Sinfonica Internazionale composta da 53 elementi e diretta dal maestro Leonardo Quadrini, accompagnata da La Cruna del Lago e da ospiti a sorpresa. Chiusura domenica 20 con un doppio concerto; arriverà la nuova formazione “Furio Chirico’s The Trip” che presenterà l’album “Equinox“ e una rivisitazione del repertorio dell’originale gruppo The Trip. Infine, un altro fiore all’occhiello della manifestazione: gli “Ancient Veil” del fiatista Edmondo Romano con l’anteprima nazionale assoluta del nuovo album della formazione, in uscita in autunno. Spazio anche ai libri (da Walter Gatti con “Essenze: vita di Claudio Rocchi” all’assessore Varasano con “Nazione pop; l’idea di patria attraverso la musica”) e alla terza “Fiera del disco”, in scena per tre giorni a Castiglione, in piazza Gramsci.