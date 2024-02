Tutto esaurito a teatro per Marina Massironi

CITTÀ DI CASTELLO – Un classico del teatro per un "tutto esaurito" nel sesto appuntamento della stagione di prosa e danza, in collaborazione con il Tsu. Sul palco del teatro degli Illuminati arriveranno domani alle ore 20.45 due fuoriclasse, Marina Massironi e Felice Imparato, con "Il Malloppo" di Joe Orton. Anche questa volta i ragazzi di "Videor ut video", il progetto promosso da Olio Ranieri per i giovani, incontreranno la compagnia prima dello spettacolo, che giunge a Città di Castello dopo alcune date di successo. Il Malloppo – scritto negli anni ’60 – arrivò a vincere il premio di migliore commedia dell’anno, lanciando il suo giovane autore Joe Orton come la nuova stella del panorama teatrale inglese. Da allora ha mietuto successi nel West End londinese e a Broadway, dove è stato interpretato anche da Alec Baldwin e Kevin Bacon. La trama racconta di due ladri inesperti che decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre di uno di loro appena deceduta. Tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero britannico. Di scena agli Illuminati, Marina Massironi, nota per le sue collaborazioni artistiche con il trio Aldo Giovanni & Giacomo, già vincitrice nel 2000 del David di Donatello e del Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista per il film Pane e Tulipani. Insieme a lei Felice Imparato, attore dal 1976, nel cinema ha collaborato tra gli altri con Marco Bellocchio, Ettore Scola e Nanni Moretti. I biglietti per assistere allo spettacolo sono esauriti, ma per chi volesse tentare, l’appuntamento è alle 19.30 al botteghino degli Illuminati quando saranno messi in vendita i biglietti prenotati, ma non ritirati e le rinunce.