Tutto a misura di bambino Ecco “Girogiocando“ Due giorni di festa in città

di Alessandro Orfei

Un “evento zero“ che si prevede essere già un successo. Confcommercio Foligno ha lanciato l’edizione pilota di “Girogiocando“, due giorni di attività e appuntamenti dedicati ai bambini e che andranno ad animare tutto il centro storico. "Un evento che stiamo testando e che sono sicuro avrà una lunga vita. D’altronde – ha detto il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni – i bambini sono il futuro ed è giusto investire su di loro". Il fulcro dell’iniziativa sarà in piazza San Domenico ma ogni piazza avrà qualcosa che attirerà pubblico. Per i partecipanti ci sarà anche uno zainetto, pieno di bevande e dolcetti. "La logica del gadget è l’autofinanziamento – ha detto Nicoletta Cavadenti Gasperetti, del direttivo Confcommercio – perché anche Confcommercio sopravvive grazie a sponsor e donazioni. Tutta la città deve contribuire a vantaggio di tutta la città". Coinvolta anche la Polizia stradale, presente alla conferenza stampa con la comandante Simonetta Daidone. Nei due giorni ci sarà il camper azzurro per fare giochi, laboratori e lezioni sulle regole di strada con i più piccoli. "Confcommercio realizza sempre iniziative che si sposano con le intenzioni del Comune – ha detto l’assessore, Michela Giuliani – crediamo infatti che una città vivibile e attrattiva sia anche attenta alle famiglie con bambini". Si parte sabato 27 maggio alle 16 in piazza della Repubblica con la Raccolta dei giochi usati della Caritas e il punto del Lions per informazione sul diabete, oltre alla distribuzione degli zainetti.