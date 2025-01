Tutti in piazza per la “discesa“ della Befana. Dolcetti per i più piccoli e divertimento assicurato

GUALDO TADINO - Tantissima gente ha gremito la piazza Martiri della libertà nel pomeriggio dell’Epifania. Adulti e bambini hanno gremito il centro storico per assistere alla discesa della Befana dalla torre civica; con la vecchietta che, in sella alla sua scopa, ha svuotato lentamente il sacco di caramelle facendo cadere una pioggia di dolcezza a vantaggio soprattutto dei più piccoli. Il Comune, con in testa il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, ha espresso viva gratitudine per l’ottima gestione dell’evento tradizionale al comando dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, al comitato gualdese della Croce rossa italiana, all’associazione “Crea Me“, all’ufficio comunale della cultura e alla Polizia municipale. Grande anche il successo della replica del presepe vivente “Venite Adoremus“ nel quartiere storico della Capezza.