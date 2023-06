Tutti in campo Show allo stadio per Caterina

GUBBIO – Sport e spettacolo insieme per una iniziativa di solidarietà dedicata a Caterina, la giovane eugubina che lotta contro una grave malattia. Organizzata dall’associazione ’Gliamicidicate’ avrà luogo questa sera dalle 20.30 allo stadio “Pietro Barbetti”, una serata in cui sport, intrattenimento, divertimento e solidarietà saranno protagonisti insieme a Caterina e ai tanti personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo. L’incontro di calcio vedrà di fronte la formazione “Gliamicidicate” con Serse Cosmi in panchina e la “Gubbio story” con Ale Sandreani e mister Magi in panchina. A dirigere Matteo Passeri, Alessandro Costanzo, Tiziana Trasciatti, Matteo Bottegoni. Nella serata esibizione dei “7 cervelli”, “Carletto Life”, “Aerobic’s studios”, della “Fanfara Reggianini dei bersaglieri” e Simon Dub.