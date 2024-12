“Tutti i colori della Galleria“ per bambini e famiglie

Tutto pronto per l’avvio del progetto che per la prima volta vede la Galleria Nazionale dell’Umbria e il Comune, con l’assessorato alle politiche sociali, unire le forze per offrire un’iniziativa speciale pensata per le famiglie. Questa domenica (e poi ogni seconda domenica del mese fino a maggio) prende il via “Tutti i colori della Galleria“, visite e laboratori creativi che coinvolgono più generazioni in attività ispirate alle opere permanenti e alle mostre in corso.

Il primo appuntamento, “Oro. Disegni preziosi“ si tiene domenica alle 11 e alle 16. Prevede una visita partecipata a opere selezionate della mostra “L’età dell’Oro“ (nella foto) e poi un laboratorio di manipolazione creativa che prende ispirazione dall’opera di Alberto Burri, “Sacco ST 11“ del 1954. Alle famiglie verrà consegnato un quadrato di iuta di circa 50x50cm e alcuni materiali di color oro (fili, stoffe e foglia d’oro): tramite domande e suggestioni il gruppo verrà guidato nell’indagine sensoriale dei materiali. Con speciali aghi per bambini e filo dorato, i partecipanti potranno cucire forme, creare linee astratte, scrivere, e letteralmente usare il filo d’oro come una matita da disegno per far risplendere il materiale con la loro visione creativa. Si potrà anche sperimentare l’applicazione della foglia d’oro su un cartoncino che verrà poi cucito sulla superficie di iuta.

Per visite guidate e laboratori la partecipazione è gratuita, con biglietto per l’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected], informazioni allo 075. 58668415.