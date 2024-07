Tutti i colori della danza . Debutti e novità

Entra davvero nel vivo “Umbria Danza Festival“ con due giornate speciali, ricche di proposte. Oggi spazio alle celebrazioni per i 30 anni di Dance Gallery con un programma che riunisce danzatrici, artiste, allieve accomunate da una stessa formazione avvenuta proprio a Perugia anche con la direttrice artistica del festival Valentina Romito (nella foto). Nel pomeriggio la Sala Sant’Anna in viale Roma ospita due performance create ad hoc: alle 18 debutta “You might find you somewhere – an irrational experiment“ di e con Sara Maurizi. alle 19 c’è “Appunti per un archivio personale di trent’anni di movimento“ di e con il duo Baronegosti.

Alle 21 nel Chiostro di Sant’Anna debutta “Commosse geografie / capitolo 1 Terracarne“ con progetto, regia e coreografie di Stefano Mazzotta che vede sul palco sei interpreti femminili d’eccezione: Sara Orselli, Eleonora Chiocchini, Amina Amici, Cecilia Ventriglia, Daria Menichetti e Chiara Michelini, autrici e interpreti di caratura nazionale e internazionale.

E da dimenticare, per domani alle 17, il ritorno del Festival alla Galleria Nazionale dell’Umbria con lo spettacolo “Danze Americane“ di Fabrizio Favale che torna a danzare un lavoro coreografico in forma di assolo che si interroga su tecniche e modalità della danza Moderna e Postmoderna Americana da cui egli stesso proviene.