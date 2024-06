Tutti fermi, ’esplode’ l’ordigno. Bomba trovata a Petrignano. Scelta la data per l’operazione

L’ordigno rinvenuto il 16 aprile scorso a poca distanza dall’aeroporto sarà fatta brillare sabato 6 luglio in una cava a Mantignana, l’operazione comporterà anche l’interruzione delle attività del "San Francesco d’Assisi". Si tratta di una bomba d’aereo, di fabbricazione americana, del peso di 500 libbre (oltre 200 chili) con entrambe le spolette armate: era stata trovata tra la recinzione dell’aeroporto e via Casa Madonna dai tecnici di Umbra Acque durante i lavori per una nuova condotta. L’amministrazione comunale ha predisposto il piano di evacuazione per le operazioni di bonifica e brillamento e con ordinanza il sindaco Proietti ha disposto la costituzione del Centro operativo comunale (Coc). Sabato 6, dalle 11.30 fino al termine delle operazioni, nell’intera area ("zona rossa") per un raggio di circa 500 metri, saranno chiuse tutte le strade e saranno sgomberati tutti gli edifici del perimetro, quindi abitazioni, immobili pubblici e privati, attività ricettive, commerciali e aziende; Le vie interessate alla chiusura: Fra Rufino Bartolucci, via dell’Aeroporto-Petrignano, via Francesco Morlacchi, viale Giacomo Matteotti, Viale dei Pini. L’evacuazione di 133 che abitano o lavorano nella zona persone dovrà terminare entro le ore 14.30. Il Comune attiverà un’area accoglienza al campo sportivo di Petrignano e per chi non ha la possibilità di raggiungerla sarà istituito un servizio navetta con partenza, alle 11.30, dalla scuola dell’infanzia Trancanelli. Le operazioni degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri Militari di Castel Maggiore si svolgeranno dalle 15 alle 18. In questo arco orario saranno interrotte anche le attività dell’aeroporto. L’azienda Colussi oncluderà il turno lavorativo alle 14: entro mezz’ora i dipendenti se ne andranno.

Maurizio Baglioni