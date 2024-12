Tutti a bordo: riparte lo storico tramvai. Ingresso gratis allo scatto con più like

In questi giorni Città della Domenica è più splendente che mai grazie alle luminarie e agli addobbi del Parco di Natale, che animerà l’atmosfera del family park di Perugia ogni sabato e domenica, fino al 26 dicembre (anche lunedì 23 e martedì 24). Grandi e piccini verranno coinvolti in tante attività, tra giochi, laboratori e fiabe a tema natalizio, in cui protagonisti saranno creatività e magia. Un parco che merita di essere esplorato in tutta la sua ampiezza. Chi non teme ‘le scalate’ può percorrere i sentieri a piedi, ma chi vuole affrontare le salite più comodamente da oggi può salire a bordo del rinnovato Tramvai. ll Tramvai partirà ogni 20 minuti dalla Stazione centrale, attraverserà il cuore del bosco e raggiungerà il punto più alto del parco, dove si trova il Missile, permettendo di esplorare zone altrimenti raggiungibili solo a piedi. Dalla stazione centrale partirà inoltre, ogni 30 minuti, il Trenino delle Meraviglie, che porterà gli ospiti al Villaggio di Babbo Natale. Inoltre, chi vorrà potrà partecipare al photocontest di Natale: in palio l’abbonamento per la stagione 2025 al parco per tutta la famiglia. Basterà scattarsi una foto ‘natalizia’ all’interno del parco e pubblicarla sui propri profili social taggando Città della Domenica e inserendo l’hashtag #cittadelladomenica. Lo scatto dovrà essere inviato, inoltre, tramite Messenger (Facebook) o in DM (Instagram). Città della Domenica pubblicherà tutte le foto dei concorrenti e quella che riceverà più like vincerà il premio.