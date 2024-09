Tutte le stelle di “Castiglione del Cinema“. Il Trasimeno racconta storie, film e personaggi

Marco Tullio Giordana, Federico Zampaglione, Pilar Fogliati e Brando De Sica sono alcune delle stelle che della nuova edizione di “Castiglione del Cinema“, festival in scena da mercoledì 25 a domenica 29 settembre nel centro storico di Castiglione del Lago con film, ospiti ed eventi di alto livello. Il cartellone è stato svelato ieri dal presidente Luigi Meoni e dal direttore artistico Emanuele Rauco. "Il format – ha spiegato Meoni – prevede iniziative per gli studenti la mattina, incontri con gli artisti nei talk in piazza Mazzini alle 18 e alle 19 e proiezioni gratuite al Nuovo Cinema Caporali la sera Nonostante le difficoltà, abbiamo ampliato l’offerta con un programma di altissimo livello".

Il Festival, ha poi spiegato Rauco, "punta sui film di registi indipendenti ed emergenti: in concorso ci sono sei lungometraggi e undici cortometraggi, la giuria è presieduta da Laura Delli Colli". E poi gli incontri con alcune tra le figure più importanti del cinema italiano, nel palco di piazza Mazzini. Nella prima serata, mercoledì, sarà ospite il regista Marco Tullio Giordana (nella foto) che presenterà il suo nuovo film “La vita accanto“, giovedì serata horror con Federico Zampaglione che presenterà al pubblico la sua nuova pellicola, “The well“. In cartellone gli omaggi: venerdì a Walter Chiari con il figlio Simone Annicchiarico, sabato a Lina Wertmüller, con Daniele Urciuolo e Yari Gugliucci con il documentario “Grazie Lina“ e a Marcello Mastroianni con il regista Roberto Faenza e la proiezione di “Sostiene Pereira“. Sempre sabato è atteso Brando De Sica, a Castiglione con il suo primo film da regista, Mimì - Il principe delle tenebre. "Finale domenica pomeriggio – dice Raimo – con la cerimonia di chiusura e premiazione. Assegneremo il Premio Enrico Vaime a Pilar Fogliati, attrice versatile, duttile e brillante che presenterà anche il suo ultimo film “Finché notte non ci separi”".