Tutta l’Umbria piange la morte di Maurizio Costanzo E’ stato il direttore artistico del Todi Festival

Tutta l’Umbria piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, venuto a mancare ieri all’età di 84 anni. Un’altra figura importante del mondo dello spettacolo, della Tv e della cultura intimamente legata alla regione e in particolare a Todi. Negli anni 2008 e 2009 il giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore fu apprezzato direttore del Todi Festival, da lui stesso definito come "uno dei più attesi appuntamenti culturali del nostro Paese". Costanzo subentrò a Simona Marchini all’inizio della prima legislatura dell’attuale sindaco Antonino Ruggiano: il contatto con il primo cittadino risalì ad alcuni mesi prima, alla fine del 2007, nei giorni antecedenti all’anteprima di "A un passo dal sogno", che si stava provando proprio al Teatro comunale tuderte. Costanzo disse subito sì, sottolineando l’alta considerazione per la città e per il nuovo sindaco. Ma lasciò la direzione due anni dopo, non senza qualche polemica contro chi, ogni volta che si parlava di cultura in tempi di crisi economica, "correva con la mano alla fondina". Aveva ribattezzato Todi "cittadella della resistenza teatrale", da perfetto uomo di mondo, e da appassionato paladino del palcoscenico, sapeva bene che la cultura è sempre la prima vittima sacrificale della crisi. Ed è proprio il primo cittadino, nell’esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale ai familiari, a ricordare con riconoscenza il rapporto di collaborazione intercorso con Maurizio Costanzo e la sua statura umana e professionale. "Ci uniamo al dolore dei tanti che in queste ore – afferma il primo cittadino - stanno manifestando la loro commozione per la perdita di uno dei protagonisti assoluti della televisione e della cultura italiana dell’ultimo mezzo secolo". Ma Costanzo aveva anche un profondo legame, personale e professionale, con Pino Strabioli con il quale ha realizzato apprezzatissimi programmi televisivi. s.f.