Turismo, si può dare di più. Entro gennaio 2mila assunzioni. Ma mancano sempre i camerieri

La crescita stimata a fine anno per il turismo è del 25-26%, con circa sette milioni di presenze. Ma i problemi per il settore non mancano: 4 imprese su 10 non trovano camerieri, i trasporti locali sono un problema e i costi di ristorazione sono alti secondo i visitatori. E senza scordare che ancora il turismo produce in Umbria circa il 2% del Pil (stima Aur), molto meno che in altre regioni. L’ennesima fotografia arriva dal convegno promosso da Regione e Camera di Commercio dedicato al brand "Umbria Cuore Verde d’Italia". Tanti interventi, spunti, riflessioni e numeri. Come quelli forniti da Paolo Bulleri, Direttore Area Ricerca di Isnart, che ha presentato una dettagliata e indagine sulle caratteristiche, i dati e le tendenze del turismo umbro: sono quasi 9mila le imprese turistiche registrate (1,4% sul totale Italia con un calo dell’1,8 per cento nel 2023), gli addetti della filiera sono oltre 35mila, circa 940 in più rispetto al 2022. E il 19,4% delle imprese turistiche umbre prevede entrate, entro gennaio 2024, per un totale di oltre 2mila dipendenti. Ma questo non basta a colmare il gap di addetti in sala e cucina: il 40% delle imprese lamenta la mancanza di camerieri ad esempio. Per la scelta delle destinazioni, il canale di comunicazione più efficace è internet (56%, più del 48,2% della media italiana), mentre nel 23,3% dei casi è il passaparola, per il 20,4% l’esperienza personale e per il 9,3% le guide turistiche. Sono ben 15.151 gli alloggi Airbnb con un aumento di prenotazioni del 20% quest’anno. Come accennato la ricerca evidenzia lamentele per la carenza del trasporto locale e i prezzi dei ristoranti (un male comune probabilmente). Alla fine per il viaggio venegono spesi 234 eur, 78 per l’alloggio e 54 euro per altre spese.

Michele Nucci