Turismo, in arrivo 23 milioni. Due bandi della Regione a sostegno delle imprese

La Regione ha pubblicato due bandi a sostegno delle imprese ricettive umbre che saranno finanziati con risorse comunitarie del Programma Regionale (Pr) cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) per il periodo 2021-2027. La finalità dei bandi, di cui uno gestito da Sviluppumbria e uno da Gepafin, è il sostegno a investimenti destinati alla riqualificazione e miglioramento della ricettività e dei relativi servizi offerti, favorendo lo sviluppo e la nascita di imprese disseminate sull’intero territorio regionale, con attenzione all’accessibilità e alla sostenibilità tali da rendere il "Prodotto Umbria" omogeneo su tutto il territorio regionale. La dotazione finanziaria è di 17.500.000 euro per il bando gestito da Sviluppumbria per la concessione di contributi a fondo perduto. Poi ci sono 5.500.000 euro per il Fondo Prestiti Turismo gestito da Gepafin Spa. Destinatari dei bandi sono le piccole e medie imprese iscritte alla Camera di Commercio titolari di strutture ricettive ubicate in Umbria. Sono ammissibili le tipologie ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e residenze d’epoca. Lo sportello online per il bando gestito da Sviluppumbria (https://bandi.sviluppumbria.it) è già accessibile per la compilazione e l’invio delle domande entro le 12 del 28 febbraio 2025. Stessa scadenza per il Bando Gepafin (bandi.gepafin.it).