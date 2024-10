Turismo, i livelli del 2019 sono lontani: "Si metta in campo una regia chiara"

di

"Cresciamo meno degli altri territori e i livelli del 2019 sono ancora lontani: occorre maggiore organizzazione e una regia chiara". La denuncia è di Marco Baldassarri, referente di Federalberghi Foligno, in relazione all’andamento del turismo nella terza città dell’Umbria, ormai all’indomani dell’estate e alla vigilia della stagione dei Ponti e del Natale. Periodo ancora abbastanza fermo, se non fosse per qualche richiesta legata ai golosi di Eurochocolate, che si informano anche senza sapere che la kermesse del cioccolato è tornata nel centro di Perugia.

"Di certo abbiamo sofferto un’estate torrida, dove la nostra città non può essere concorrenziale con le località marittime – dice Baldassarri – ma l’assenza dei grandi eventi dello scorso anno, e poi la mancata regia per quanto riguarda quelli che si sono svolti hanno fatto il resto". Le azioni da fare, per Baldassarri, sono chiare: "Più organizzazione e gestione del calendario degli evidenti, evitando sovrapposizioni che non fanno altro che danneggiare gli operatori. E poi partecipare, impostando un’offerta turistica sull’ospitalità legata alle iniziative, invece troppo spesso abbiamo appreso delle iniziative in programma dai giornali".

Per Baldassarri servirebbe anche una migliore regia e armonizzazione dei prezzi, per incoraggiare la permanenza: "Vedo una tendenza in cui sono prezzi troppo alti per il turista di passaggio, mentre troppo bassa per i gruppi che spesso sono basso spendenti. Occorrerebbero anche maggiori controlli nei confronti di tutto l’irregolare, che mette in difficoltà anche l’extralberghiero stesso". Prossimo obiettivo un importante incontro istituzionale, per mettere sul tavolo del Comune tutte le problematiche del settore: "Chiederò un appuntamento al sindaco Stefano Zuccarini e agli assessori, perché dobbiamo impostare un nuovo metodo di lavoro, tutti insieme, con l’obiettivo di costruire finalmente un metodo di lavoro proficuo ed efficace per tutti". Il traguardo resta il far sì che il turismo folignate non sia più mordi e fuggi, o solo legato alla Caserma o al business.