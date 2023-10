Turismo e disabilità: gli operatori vanno a scuola di accoglienza

PASSIGNANO – Una giornata in sedia a rotelle per capire come abbattere le barriere. È nato "Trasimeno per tutti", progetto realizzato dall’assessorato al turismo della Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria, Anci Umbria e Felcos Umbria, associazione di Comuni per lo sviluppo sostenibile. Ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema turistico accessibile ed inclusivo del comprensorio del Lago Trasimeno. Il progetto intende creare le opportunità per il turismo per le persone con disabilità, anziane e che hanno esigenze specifiche nell’area dei Comuni del Trasimeno. A tale fine, nei giorni scorsi, si sono tenute quattro giornate di formazione riservate ai dipendenti dei Comuni dell’area del Trasimeno tenute dai docenti di Village for All, che hanno illustrato le importanti opportunità connesse allo sviluppo di un’offerta turistica accessibile per le destinazioni. Tra gli altri argomenti trattati ci sono stati: l’inquadramento normativo e universale del design, gli errori da non commettere, il linguaggio da utilizzare e una prova pratica in carrozzina.