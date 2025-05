Truffa on line del falso carabiniere

ORVIETO Si finge appartenente all’Arma e truffa un giovane sui social; scoperto e denunciato dai veri carabinieri. I militari hanno denunciato un 28enne tarantino, pregiudicato, ritenuto responsabile di una truffa on line ai danni di un 35enne residente nell’Orvietano. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela presentata a gennaio scorso, dopo che la vittima aveva tentato di acquistare un iPhone del valore di 600 euro tramite la piattaforma Marketplace di un noto social network. Dopo aver avviato i contatti con l’inserzionista tramite applicativi di messaggistica istantanea, quest’ultimo, per ingannare il potenziale acquirente, si era presentato come carabiniere in servizio proprio presso la Stazione di Orvieto, dove peraltro avrebbe dovuto consegnare il bene appena acquistato prima di intraprendere il proprio turno di lavoro. Carpita in toto la fiducia dell’acquirente, a cui aveva inviato anche le immagini della confezione del telefono e del relativo scontrino d’acquisto, aveva richiesto così il pagamento dell’importo di 600 euro mediante bonifico. Conclusa la trattativa ed effettuato il pagamento, l’ignara vittima si era recata in caserma per incontrare il sedicente carabiniere e ricevere il telefono ma, chiesto del nominativo che gli era stato fornito e appreso che lo stesso era del tutto sconosciuto, il 35enne avevav realizzato l’inganno: a quel punto ha presentato denuncia per truffa. Le indagini avviate dai militari hanno consentito di risalire all’effettivo utilizzatore sia dell’utenza telefonica che del codice Iban fornito per il pagamento, identificato nel giovane pugliese già noto alle forze dell’ordine. Per lui è così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di truffa.